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УЕФА повери на Радослав Гидженов нов сблъсък в Лига Европа с участието на съперници на Левски

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Българският рефер ще ръководи двубоя между Лилестрьом и Виктория Пилзен, който ще бъде петият му международен наряд от началото на есента

УЕФА повери на Радослав Гидженов нов сблъсък в Лига Европа с участието на съперници на Левски
Снимка: Startphoto.bg
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Българският съдия Радослав Гидженов получи поредно признание от УЕФА, след като беше назначен за главен арбитър на срещата между норвежкия Лилестрьом и чешкия Виктория Пилзен от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Двубоят ще се проведе на 5 ноември (четвъртък) от 19:45 часа на стадион "Аспмюра“ и ще противопостави два отбора, които са сред съперниците на Левски в европейския турнир през този сезон.

"Сините“ вече се наложиха над Виктория Пилзен с 2:1 като гости, а в шестия кръг им предстои домакинство срещу Лилестрьом.

Гидженов ще бъде подпомаган от сънародниците си Мирослав Максимов и Тодор Вуков, които ще изпълняват функциите на асистент-съдии. Четвърти арбитър ще бъде Никола Попов.

За системата ВАР ще отговаря швейцарецът Федайи Шан, а негов асистент ще бъде българинът Димитър Димитров.

Предстоящата среща е от сериозно значение и за двата отбора, които изпитват затруднения от началото на основната фаза. Лилестрьом има само една спечелена точка, докато Виктория Пилзен все още търси първия си положителен резултат след поредица от поражения.

За Радослав Гидженов това ще бъде пети международен двубой през есента, което затвърждава доверието на европейската футболна централа към българския арбитър.

До момента той е ръководил две срещи в Лигата на конференциите, една в Лига Европа и една в Лигата на нациите.

#ФК Виктория Пилзен #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Радослав Гидженов

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