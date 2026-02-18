УЕФА започва разследване на скандала на мача Бенфика - Реал Мадрид

Европейската футболна централа ще започне разследване на скандала, който се разигра по време на мача между Бенфика и Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига сноши. Припомняме, че в началото на второто полувреме нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор обвини Джанлука Пастриани от Бенфика, че го е нарекъл „маймуна", но аржентинският футбол отрече и каза, не е расист.

Очаква се да бъдат разпитани и свидетели и сред тях ще бъде голмайсторът на Килиан Мбапе, който вече заяви, че е чул аржентинецът да нарича Винисиус „маймуна“ пет пъти. От УЕФА ще говорят и с други футболисти от двата отбора, които са били в близост до инцидента.

Ако Пастриани бъде обявен за виновен го грози тежки наказание – поне 10 мача наказание и сериозна глоба.