Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

УЕФА започва разследване на скандала на мача Бенфика - Реал Мадрид

Спорт
Винисиус твърди, че е бил наречен "маймуна" от футболиста на Бенфика - Джанлука Пастриани.

Жозе Моуриньо Винисиус
Снимка: БТА
Европейската футболна централа ще започне разследване на скандала, който се разигра по време на мача между Бенфика и Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига сноши. Припомняме, че в началото на второто полувреме нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор обвини Джанлука Пастриани от Бенфика, че го е нарекъл „маймуна", но аржентинският футбол отрече и каза, не е расист.

Очаква се да бъдат разпитани и свидетели и сред тях ще бъде голмайсторът на Килиан Мбапе, който вече заяви, че е чул аржентинецът да нарича Винисиус „маймуна“ пет пъти. От УЕФА ще говорят и с други футболисти от двата отбора, които са били в близост до инцидента.

Ако Пастриани бъде обявен за виновен го грози тежки наказание – поне 10 мача наказание и сериозна глоба.

Винисиус: Расистите са преди всичко страхливци
Винисиус: Расистите са преди всичко страхливци
Нов расистки скандал беляза плейофите в Шампионската лига.
Чете се за: 01:50 мин.
Реал Мадрид постигна минимален успех над Бенфика в мач белязан от расистки скандал
Реал Мадрид постигна минимален успех над Бенфика в мач белязан от расистки скандал
Винисиус отбеляза страхотен гол, след това попадна в центъра на...
Чете се за: 02:00 мин.
#Джанлука Пастриани #ФК Бенфика #ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

