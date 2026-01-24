Уест Хем с победа срещу Съндърланд след 3 гола за едно полувреме

Уест Хем победи с 3:1 у дома Съндърланд в първи мач от 23-ия кръг във Висшата английска лига.

Крисенсио Съмървил изведе лондончани напред в резултата в 14-ата минута след пас на Джаръд Боуен, който беше точен след изпълнение на дузпа след близо половин час игра.

Матеуш Фернандеш покачи резултата на 3:0 две минути преди края на първата част. Брайън Броуби реализира почетното попадение в полза на "черните котки" в 66-ата минута на двубоя.

Уест Хем има 20 точки на 18-то място в класирането до момента. Съндърланд остава на девета позиция с 33 пункта.

По-късно днес Манчестър Сити приема Уулвърхемптън, а Ливърпул гостува на Борнемут. В неделя е дербито на кръга между лидера Арсенал и Манчестър Юнайтед.