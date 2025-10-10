Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България

Угурджан Чакър смята, че националният отбор на Турция е подготвен за играта на България. Стражът на турците се надява те да се завърнат с победа в южната ни съседка.

Футболистът на Галатасарай говори и за своята контузия преди световната квалификация с българите, която ще се изиграе утре (събота) и ще стартира от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят ще бъде предаван на живо по БНТ 1 и БНТ 3, като студиото ни започва в 21:00 ч.

"България отскоро е с нов селекционер, но ние гледахме старите им мачове. Нашият треньор ни подготви за тяхната игра. Надявам се да се върнем в родината с победа. Всъщност не бих могъл да кажа конкретно, защото гледахме отбора. Българите имат нова отборна енергия с новия треньор и ние сме готови за мача“

"Имах болка в глезена през последните няколко мача. Треньорът ми даде два дни почивка. Имах възможност да си почина. Клубният ми тим имаше имаше интензивни мачове. Сега се чувствам готов", каза още той относно здравословното си състояние.