БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Надявам се да се върнем в родината с победа, сподели стражът на Турция преди мача с България.

угурджан чакър нашият треньор подготви играта българия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Угурджан Чакър смята, че националният отбор на Турция е подготвен за играта на България. Стражът на турците се надява те да се завърнат с победа в южната ни съседка.

Футболистът на Галатасарай говори и за своята контузия преди световната квалификация с българите, която ще се изиграе утре (събота) и ще стартира от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят ще бъде предаван на живо по БНТ 1 и БНТ 3, като студиото ни започва в 21:00 ч.

"България отскоро е с нов селекционер, но ние гледахме старите им мачове. Нашият треньор ни подготви за тяхната игра. Надявам се да се върнем в родината с победа. Всъщност не бих могъл да кажа конкретно, защото гледахме отбора. Българите имат нова отборна енергия с новия треньор и ние сме готови за мача“

"Имах болка в глезена през последните няколко мача. Треньорът ми даде два дни почивка. Имах възможност да си почина. Клубният ми тим имаше имаше интензивни мачове. Сега се чувствам готов", каза още той относно здравословното си състояние.

"Мисля, че това е част от нашата работа. Вярвам, че си върша работата по най-добрия възможен начин. Стремя се да дам най-доброто представяне както за моя клуб Галатасарай, така и за националния отбор. Има трудни моменти във футбола и в живота. Случи се и на мен, но продължих да работя усилено. Опитах се да направя всичко възможно, за да се усъвършенствам. Освен това, последните няколко седмици бяха добри за мен. Всеки преминава през трудни моменти, но аз работя усилено и се опитвам да помогна на отбора“, коментира Чакър.

Свързани статии:

Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България
Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България
Знаем, че новият треньор носи положителна енергия, коментира...
Чете се за: 02:20 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Угурджан Чакър #квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Турция по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
2
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
4
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
6
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Футбол

Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност
Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Чете се за: 03:00 мин.
Казахстан громи в световните квлификации Казахстан громи в световните квлификации
Чете се за: 01:42 мин.
Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България
Чете се за: 02:20 мин.
Станимир Стоилов: Трябва да сме реалисти, Турция е много по-качествен отбор Станимир Стоилов: Трябва да сме реалисти, Турция е много по-качествен отбор
Чете се за: 02:00 мин.
Испания остана без още една от звездите си за световните квалификации Испания остана без още една от звездите си за световните квалификации
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ