БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Уил Смит и „фалшивата“ тълпа с AI

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
шамара уил смит всички билети шоуто крис рок бостън разпродадени
Слушай новината

Уил Смит започна британската част от турнето си Based on a True Story в Скарбъроу.
В YouTube канала му се появи видео, озаглавено: „Любимата ми част от турнето е да ви видя всички отблизо. Благодаря и на вас, че ме видяхте“.

Фенове обаче забелязаха странности — размазани лица, ръце с шест пръста, табела с текст „FR6SH CRINCE“, изкривени предмети и странно размазване.

Това накара хората да мислят, че в клипа са вкарани AI-генерирани кадри на фенове, вместо истинска публика.

„Защо тълпата е фалшива??“
„Представи си да си толкова богат и известен и да използваш AI тълпа… Трагично, човече.“

Смит издаде първия си албум от 20 години през март и в момента е на турне във Великобритания — с концерти в Кардиф, Манчестър, Лондон и Улвърхамптън.

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
3
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
5
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
6
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: По света

Съседите за Робърт Редфорд
Съседите за Робърт Редфорд
В Гърция бурен вятър спря фериботите В Гърция бурен вятър спря фериботите
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 18.09.2025 г. Новините 18.09.2025 г.
Чете се за: 00:25 мин.
Снимките на продължението на "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Италия през октомври Снимките на продължението на "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Италия през октомври
Чете се за: 00:55 мин.
Второ държавно посещение на Доналд Тръмп във Великобритания Второ държавно посещение на Доналд Тръмп във Великобритания
Чете се за: 01:02 мин.
Частично слънчево затъмнение – 21 септември 2025 г. Частично слънчево затъмнение – 21 септември 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Председателят на Националния статистически институт съобщи, че е...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ