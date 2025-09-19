Уил Смит и „фалшивата“ тълпа с AI

Уил Смит започна британската част от турнето си Based on a True Story в Скарбъроу.

В YouTube канала му се появи видео, озаглавено: „Любимата ми част от турнето е да ви видя всички отблизо. Благодаря и на вас, че ме видяхте“.

Фенове обаче забелязаха странности — размазани лица, ръце с шест пръста, табела с текст „FR6SH CRINCE“, изкривени предмети и странно размазване.

Това накара хората да мислят, че в клипа са вкарани AI-генерирани кадри на фенове, вместо истинска публика.

„Защо тълпата е фалшива??“

„Представи си да си толкова богат и известен и да използваш AI тълпа… Трагично, човече.“

Смит издаде първия си албум от 20 години през март и в момента е на турне във Великобритания — с концерти в Кардиф, Манчестър, Лондон и Улвърхамптън.