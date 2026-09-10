Украйна се справи с Израел на Евроволей в София

Националният отбор на Украйна започна европейското първенство по волейбол в София с победа с 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19) срещу Израел в мач от Група Б. Така възпитаниците на Раул Лосано записаха три точки и изостават със загубения гейм срещу лидерите Полша и България.

Украинците бяха по-добрият отбор на игрището в по-голямата част от мача и отстъпиха само в третия гейм, когато все пак достигнаха до 22 пункта. Най-резултатен за победителите бе Дмитро Янчук, който записа два аса и четири блокади по пътя към 18 точки.

За Израел с 23 точки се отличи Шай Майо Либерман, който направи пет блокади и добави един ас.

В следващия си мач Украйна ще срещне домакина на групата България, като срещата е насрочена за 12 септември от 19:00 часа в "Арена 8888" в София. Израел пък ще срещне Полша в същия ден от 16:00 часа.