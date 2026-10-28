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Умоджа Гибсън отбеляза 7 точки при победата на Барселона над Байерн Мюнхен

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Спорт
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Българският национал допринесе за успеха на каталунците.

Барселона
Снимка: БГНЕС
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Българският национал Умоджа Гибсън отбеляза 7 точки при победата на Барселона срещу Байерн Мюнхен с 88:84 като гост в баскетболната Евролига за мъже. Това е трета победа далеч от дома за испанския тим, която му помогна да се изкачи на осмата позиция с баланс от 5 успеха и 3 поражения, докато баварците заемат 17-ото място с 2 победи и 6 загуби.

Срещата беше изключително равностойна още от самото начало, но в някои от важните моменти германците пропуснаха лесни стрелби, а гостите се възползваха от това. Кевин Пънтър, един от най-добрите реализатори през сезона в първенството, поведе Барселона с 23 точки и реализира няколко ключови коша в хода на двубоя.

Джош Небо допринесе с 12 точки и 9 борби, а Тайрийз Мартин (12 точки) и Джъстин Робинсън (11) също записаха двуцифрени показатели за резултатност.

За Байерн най-добри бяха Майлс Норис и Рокас Йокубайтис с по 17 точки, а към тях вторият добави и 7 асистенции.

Реал Мадрид също спечели гостуването си срещу друг испански отбор - този на Баскония, но по далеч по-убедителен начин - със 104:86. "Кралският клуб" изигра силна първа четвъртина, в която надигра съперника си с 30:19, а домакините не успяха да ги настигнат до края на срещата.

Тео Маледон отбеляза 19 точки и 6 асистенции за Реал, Тимъти Луваву-Кабаро добави 14 точки, а Микаел Янтунен и Деймиън Джоунс реализираха по 13.

Най-резултатни за тима на Баскония бяха Ей Джей Лоусън и Коби Симънс с по 17 точки.

Сръбският Цървена звезда постигна убедителен успех в домакинство срещу Макаби Тел Авив със 100:78. Тайсън Картър бе най-резултатен в срещата с 24 точки, Джаред Бътлър добави 21, а Джордан Нвора - 18.

Джими Кларк III вкара 19 точки за гостите от Израел, а Роман Соркин се отчете с 13.

В други срещи от вечерта Париж Баскет надигра Дубай с 99:93, Панатинайкос победи Олимпия Милано с 80:75, а Валенсия надигра Фенербахче с 86:78.

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#Умоджа Гибсън #БК Барселона #БК Байерн Мюнхен

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