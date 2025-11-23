Унион Берлин удължи лошия период на Санкт Паули

Унион Берлин се наложи при гостуването си на Санкт Паули с 1:0 като гост в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата, нанасяйки общо осма загуба на противника от началото на сезона. Футболистите от столицата събраха 15 точки и заемат осма позиция във временното класиране след първата си победа в последните четири двубоя, като изпревариха Вердер Бремен по голова разлика.

"Пиратите" пък продължават негативната серия и се намират в зоната на изпадащите, на 18-о място със 7 пункта към момента.

Победният гол за гостите беше дело на Рани Хедира в 44-ата минута на срещата. Попадението беше второ от началото на сезона за 31-годишния полузащитник.

В 73-ата минута домакините можеха да изравнят, но Матиас Перейра Лаж стреля вдясно от вратата на Унион Берлин.