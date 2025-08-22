БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ураганен вятър се изви в Монтана, клон падна върху автомобил в центъра

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Силният вятър, придружен от слаб дъжд и гръмотевици, продължава и към момента

Ураганен вятър се изви в Монтана и нанесе за кратко сериозни щети в града.

Клон от дърво падна върху автомобил в центъра. Вятърът събори по тротоарите маси, столове и чадъри на няколко заведения. От пожарната потвърдиха, че са получили множество сигнали за нанесени щети.

Силният вятър, заедно със слаб дъжд и гръмотевици, продължава и към момента.

Към този момент няма информация за затворени пътища и прекъсвания на електричеството в района.

Тепърва предстои да бъдат установени нанесените щети.

#ветровито #ураганен вятър #Монтана

