Урсула фон дер Лайен у нас



Урсула фон дер Лайен е в България – шефката на Европейската комисия дойде на посещение, срещна се с премиера Росен Желязков и заедно посетиха най-голямото държавно военно предприятие – ВМЗ в Сопот.

Фон дер Лайен каза, че България има силна традиция в оръжейното производство и че 1/3 от оръжията, използвани от Украйна, идват именно от България. Според нея Путин няма намерение да спира войната и Европа трябва едновременно да помага на Украйна и да засили собствената си отбрана.

Тя обяви, че ЕС е създал инструмент на име SAFE – фонд от 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната, в които България също ще участва.

В Сопот се планира да се изгради нов завод за барут и артилерийски снаряди, което ще открие около 1000 нови работни места.

Фон дер Лайен подчерта, че това ще помогне едновременно за икономиката на региона, за сигурността на ЕС и за украинската съпротива.

Посещението ѝ е част от обиколка в 7 източноевропейски държави, за да покаже подкрепа към страните, близки до войната. След България тя отива в Полша, където ще посети границата с Беларус.