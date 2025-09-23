БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Усман Дембеле: Ако всичко върви добре, Ямал ще спечели Златната топка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

28-годишният французин победи 18-годишния испанец за най-престижната индивидуална награда във футбола.

Усман Дембеле, Ламин Ямал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле се изказа ласкаво за своя конкурент за Златната топка Ламин Ямал.

28-годишният французин спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/25, докато 18-годишният испанец завърши втори в гласуването за Златната топка.

"Как се чувствах относно съревнованието с Ламин Ямал? Много добре. Гледахме как Ламин Ямал играе през целия сезон; той е изключителен играч с огромна зрялост. Ако всичко върви добре, той ще спечели трофей като Златната топка. Имаше и други конкуренти и беше страхотна борба“, цитира Canal-supporters думите на Дембеле.

През сезон 2024/25 Дембеле изигра 53 мача за ПСЖ във всички турнири, отбелязвайки 35 гола и давайки 16 асистенции. С парижани той спечели френската лига, Купата на Франция и Суперкупата, както и Шампионската лига.

По-рано бащата на Ямал - Мунир Насрауи, заяви, че организаторите на Златната топка са причинили емоционални вреди на сина му.

Свързани статии:

Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха най-престижните награди във...
Чете се за: 06:17 мин.
#Златна топка 2025 година #Ламин Ямал #Усман Дембеле

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
1
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
3
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
4
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
5
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
6
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Световен футбол

Неймар е недоволен от класирането на негов сънародник за Златната топка
Неймар е недоволен от класирането на негов сънародник за Златната топка
ПСЖ организира специално честване за носителя на Златната топка Дембеле ПСЖ организира специално честване за носителя на Златната топка Дембеле
Чете се за: 01:05 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР) Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при успех на Ал-Насър Кристиано Роналдо се разписа на два пъти при успех на Ал-Насър
Чете се за: 01:30 мин.
Интер Маями надви Ди Си Юнайтед с два гола и асистенция на Лионел Меси Интер Маями надви Ди Си Юнайтед с два гола и асистенция на Лионел Меси
Чете се за: 01:55 мин.
Неймар бе спрян от нова контузия Неймар бе спрян от нова контузия
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ) Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба" Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ