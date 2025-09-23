Усман Дембеле: Ако всичко върви добре, Ямал ще спечели Златната топка

Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле се изказа ласкаво за своя конкурент за Златната топка Ламин Ямал.

28-годишният французин спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/25, докато 18-годишният испанец завърши втори в гласуването за Златната топка.

"Как се чувствах относно съревнованието с Ламин Ямал? Много добре. Гледахме как Ламин Ямал играе през целия сезон; той е изключителен играч с огромна зрялост. Ако всичко върви добре, той ще спечели трофей като Златната топка. Имаше и други конкуренти и беше страхотна борба“, цитира Canal-supporters думите на Дембеле.

През сезон 2024/25 Дембеле изигра 53 мача за ПСЖ във всички турнири, отбелязвайки 35 гола и давайки 16 асистенции. С парижани той спечели френската лига, Купата на Франция и Суперкупата, както и Шампионската лига.

По-рано бащата на Ямал - Мунир Насрауи, заяви, че организаторите на Златната топка са причинили емоционални вреди на сина му.