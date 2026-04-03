Успешен тест за Самуил Иванов на "Муджело"

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Сезонът във Формула 4 Централна Европа стартира с първия кръг на „Ред Бул Ринг“ на 10-12 април.

Самуил Иванов
Снимка: Моторспорт Академия
Българският пилот Самуил Иванов завърши успешно последния си двудневен тест преди старта на сезона във Формула 4 Централна Европа. Изпитанията бяха на италианската писта „Муджело“, която се оказа най-популярното трасе преди началото на сезона във Формула 4.

За двата дни тестове там се събраха над 60 пилоти, което наложи разделянето им на две групи, за да могат те и отборите им да работят пълноценно.

„На „Муджело“ се събраха много бързи пилоти и големи отбори, цялата италианска Формула 4 плюс други бързи пилоти. Целта ни беше Самуил да се доближи до лидерите и успяхме в рамките на тези два дни да го постигнем“, обясни шефът на Моторспорт Академия Петър Гьошев.

„Но големият тест е впечатляващ, има пилоти, които се готвят постоянно и от първите им излизания на пистата започнаха да дават конкурентни времена. Самуил се готви на писта и с болид от януари, така че трябваше да се адаптира, а и „Муджело“ е сериозна писта – трудна, технична, с превали, не може веднага да си бърз.

„Самуил вече има над 1200 километра с колата от Формула 4 и сега на „Муджело“ се отпусна да кара, изпълни всичко, което искахме от него, мина на друго ниво на управлението на автомобила, вече натиска повече, имаме солидна база за развитие, а той ставаше все по-уверен с всяко излизане на пистата“, каза Гьошев.

„Нашата цел е да отидем на „Ред Бул Ринг“, да си намерим мястото в колоната и да го защитим. Самуил има скорост, трябва да я реализира. В четвъртъка преди старта на уикенда има тестове, ние ще сме най-активните. Това не е краят на подготовката му, в хода на сезона Самуил ще продължи да се развива, но първото нещо след „Муджело“ ще е работата на симулатора за австрийската писта“, допълни Гьошев.

