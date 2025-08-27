БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците

У нас
По традиция неучебни ще са дните на матурите

Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане. Както Просветното министерство първоначално предложи почивни ще са дните от 31 октомври и до 3 ноември включително.

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително, а пролетната за учениците от 1-ви до 11-и клас от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва малко по-късно - на 8 април.

Почивката между двата срока ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари включително. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Забраняват телефоните в училище от ноември?
Забраняват телефоните в училище от ноември?
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса бяха сред темите на зрелостните изпити
Чете се за: 03:07 мин.
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:12 мин.
Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия
Чете се за: 02:37 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
Чете се за: 01:35 мин.
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ "Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ
Чете се за: 01:30 мин.

Паскал е предаден на българските власти
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
50 кг марихуана в соларни панели на стойност близо 1 милион лева откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО) 50 кг марихуана в соларни панели на стойност близо 1 милион лева откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Властта за безводието в Плевен: Няма утре да тръгне водата, но ще...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
