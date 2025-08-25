БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
В Черна гора откриха плантация с марихуана с над 13 000 корена

Чете се за: 01:42 мин.
По света
Арестувани са двама души

черна гора откриха плантация марихуана 000 корена
Полицейски служители откриха плантация с марихуана с около 13 100 корена, предаде МИНА, като се позова на черногорската полиция. Плантацията, която според доклада на полицията е най-голямата в Черна гора до момента, беше открита вчера в град Търново в южната община Бар.

Посочва се, че плантацията е локализирана и неутрализирана като част от по-комплексна операция в региона, като по време на нея са арестувани двама заподозрени от Бар и Зета.

Плантацията е била оборудвана със системи за напояване, отглеждане и физическа и техническа сигурност, което показва високо ниво на организация и оборудване на извършителите, които са прилагали и мерки за контранаблюдение по време на осъществяване на престъпната дейност, информира агенцията.

Полицейски служители, в координация с компетентната прокуратура, са извършили оглед на място, след което са предприети други мерки и действия за събиране на доказателства, изземване и изкореняване на канабиса.

В съобщението на полицията се посочва още, че полицаите са претърсили къщи и три превозни средства на четири места, използвани от заподозрените и свързани с тях лица. По този повод са открити предмети и вещи, които ще бъдат предмет на допълнителна експертиза.

Предприети са допълнителни действия за установяване и повдигане на обвинения на свързани лица, създали условия за отглеждане, производство и разпространение на марихуана, съобщават още от полицията.

