БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Гърция глобиха мъж с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
В Гърция глобиха мъж с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни
Слушай новината

Мъж на 63-годишна възраст, живеещ на малкия гръцки остров Донуса в Егейско море, беше глобен с над 1,7 милиона евро заради предполагаемо измъчване на животни, съобщиха гръцките власти.

Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщиха от полицията в Наксос и Малките Циклади. Той е бил арестуван след жалби и е обвинен в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните в Гърция.

Очаква се общият размер на глобата да надхвърли 1,74 милиона, тъй като властите все още разследват допълнителни нарушения като липса на микрочипове и здравни досиета на котките.

Заподозреният е отведен в прокуратурата на Наксос.

#Гърция #глоба #насилие над животни

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
6
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Европа

Отстраниха министъра на правосъдието в Украйна заради корупционния скандал в енергетиката
Отстраниха министъра на правосъдието в Украйна заради корупционния скандал в енергетиката
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.
Турски самолет се разби в Грузия Турски самолет се разби в Грузия
Чете се за: 00:37 мин.
Старт на "лудите дни" в Кьолн Старт на "лудите дни" в Кьолн
Чете се за: 00:30 мин.
Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ