В Китай изтече най-големият архив с данни от „Великата защитна стена“

Изследователи съобщиха за масивен теч от над 500 GB вътрешни документи, изходен код и работни дневници, свързани със системата за интернет цензура „Великата китайска защитна стена“. Данните, публикувани на 11 септември, се приписват на компанията Geedge Networks, свързана с Фан Бинсин – сочен за „бащата“ на китайската дигитална цензура.

Архивът съдържа:

пълни системи за дълбок анализ на пакети (DPI);

модули за засичане и блокиране на инструменти за заобикаляне на цензура (вкл. VPN и SSL fingerprinting);

протоколи и бележки на разработчиците, които може да разкрият уязвимости.

Според доклад на GFW Report системата е внедрена в 26 центъра за данни в Мианмар, където се наблюдават до 81 млн. едновременни TCP връзки и се блокира масово съдържание.

Технологията на Geedge Networks вече е експортирана в Пакистан, Етиопия и Казахстан, където се използва в системи за „законно прихващане“ и наблюдение на мобилни мрежи в реално време.

Архивът вече се разпространява и от хакерски групи, а експерти съветват той да се проучва в изолирани среди заради риска от експлоатация.





