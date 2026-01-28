В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ)

Китайските панди Сяо Сяо и Лей Лей пристигнаха благополучно в Съчуан в сряда "след емоционално сбогуване с фенове в Токио", предаде Ройтерс.

Сяо Сяо и сестра му Лей Лей пристигнаха на международното летище в Чънду сутринта в сряда, показа публикация в WeChat на Китайския център за опазване и изследване на големите панди. Животните са пристигнали в центъра в Съчуан в 6.00 ч. сутринта местно време в сряда, където ще останат под карантина.

Пандите са родени в зоопарка Уено в Токио през 2021 г. Родителите им Шин Шин и Ри Ри се завърнаха в Китай през 2024 г., припомня Ройтерс.

От основаването си през 1949 г. Китайската народна република използва т.нар. дипломация на пандите, за да подобри международния си имидж и да затвърди връзките си с други страни, като подарява или дава панди назаем. Пандите обикновено се завръщат у дома след края на споразумението, а пандите, родени в чужбина, като Сяо Сяо и Лей Лей, обикновено се включват в китайска програма за развъждане, на възраст между две и четири години.

Сяо Сяо и Лей Лей "непрекъснато изграждат мостове на приятелство между "народите на Китай и Япония" и "са допринесли положително за насърчаването на приятелството между народите на двете страни", съобщиха още от изследователския център, цитирани от Ройтерс.

Пътуването на пандите съвпадна с труден период в китайско-японските отношения.

Снимки: БТА