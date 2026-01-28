БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Любопитно
Запази
родените япония панди близнаци сяо сяо лей лей бяха посрещнати китай
Слушай новината

Китайските панди Сяо Сяо и Лей Лей пристигнаха благополучно в Съчуан в сряда "след емоционално сбогуване с фенове в Токио", предаде Ройтерс.

Сяо Сяо и сестра му Лей Лей пристигнаха на международното летище в Чънду сутринта в сряда, показа публикация в WeChat на Китайския център за опазване и изследване на големите панди. Животните са пристигнали в центъра в Съчуан в 6.00 ч. сутринта местно време в сряда, където ще останат под карантина.

Пандите са родени в зоопарка Уено в Токио през 2021 г. Родителите им Шин Шин и Ри Ри се завърнаха в Китай през 2024 г., припомня Ройтерс.

От основаването си през 1949 г. Китайската народна република използва т.нар. дипломация на пандите, за да подобри международния си имидж и да затвърди връзките си с други страни, като подарява или дава панди назаем. Пандите обикновено се завръщат у дома след края на споразумението, а пандите, родени в чужбина, като Сяо Сяо и Лей Лей, обикновено се включват в китайска програма за развъждане, на възраст между две и четири години.

Сяо Сяо и Лей Лей "непрекъснато изграждат мостове на приятелство между "народите на Китай и Япония" и "са допринесли положително за насърчаването на приятелството между народите на двете страни", съобщиха още от изследователския център, цитирани от Ройтерс.

Пътуването на пандите съвпадна с труден период в китайско-японските отношения.

Снимки: БТА

#панди близнаци #Япония #Китай

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Още

Учени обясняват необичайните магнитни полета на Уран и Нептун
Учени обясняват необичайните магнитни полета на Уран и Нептун
Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
Чете се за: 02:17 мин.
Пума се разходи по улиците на Сан Франциско Пума се разходи по улиците на Сан Франциско
Чете се за: 01:52 мин.
Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния
Чете се за: 01:30 мин.
Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар" Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар"
Чете се за: 03:15 мин.
Ще има ли промени при приема на студенти от догодина Ще има ли промени при приема на студенти от догодина
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ