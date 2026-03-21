В очакване на Великден – скъпи лакомства за признака

Цените на шоколадовите зайци и яйца и тази година ще остана високи. Това е прогнозата на американски производители, въпреки че цената на какаовите зърна е доста по-ниска в сравнение с миналата.

Парадоксът се дължи на факта, че все още се използва суровина, закупена на високи цени. Великденските лакомства ще струват малко повече, отколкото преди една година.

Въпреки поскъпването, очакванията са за активно търсене на великденски кошници, в които голяма част от продуктите са шоколадови. Предварителните разчети са, че тази година американците ще похарчат над 3 милиарда долара за шоколадови зайчетa.