В петък се очаква увеличаване на облачността

від БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места – интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западаната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°, в София – около 21°.

По Черноморието ще има разкъсана, по-често – значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна, след обяд – купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота – в Западна и Централна България, а в неделя – в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.

#Прогноза за времето, #облачност #температури #почивни дни

