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В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, сочи проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
Икономика
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повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването единната валута сочи проучване
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В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, показва проучване на "Евробарометър", представено от Европейската комисия. Най-силна подкрепа се наблюдава в Унгария, където 80% от анкетираните са изразили подкрепа.

Сравнено с данни от по-ранно проучване, Унгария бележи 7% ръст на твърдите привърженици и понижение на подкрепящите по принцип и онези, които са по-скоро против. С 1% (до 6 на сто) се повишава делът на твърдите противници на еврото в Унгария.

В Румъния влизането в еврозоната намира подкрепа сред 65% от гражданите, като най-силен спад се наблюдава в групата на онези, които подкрепят въвеждането на общата валута колебливо. В Полша подкрепата за еврото е 43%, а в Чехия - 42%. В тези две държави се наблюдава най-големия дял на твърдите противници - съответно 36 и 35 на сто.

В Швеция 51% са "за", 32% са "по-скоро против", а 15% са решително против присъединяването на тяхната страна към еврозоната. Изследването не предлага данни за Дания, която се ползва с отстъпка от общото правило, че страните от ЕС въвеждат общата валута, след като изпълнят съответните изисквания.

#„Евробарометър“ #новини в Метрото

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