В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс

Парламентарната комисия по конституционни въпроси ще обсъди днес промените, предложени от партиите в Изборния кодекс.

Ще бъде обсъден на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията ще бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Костадин Костадинов, както и законопроекти от Тошко Йорданов и Атанас Зафиров.

Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди коледните празници.