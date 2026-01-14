БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
единствен представител източното православие българската православна църква реши правна комисия
Слушай новината

Парламентарната комисия по конституционни въпроси ще обсъди днес промените, предложени от партиите в Изборния кодекс.

Ще бъде обсъден на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията ще бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Костадин Костадинов, както и законопроекти от Тошко Йорданов и Атанас Зафиров.

Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди коледните празници.

#правна комисия в НС #Изборен кодекс #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
3
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
4
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
6
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Политика

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Чете се за: 04:05 мин.
България придоби 7 кораба – минни ловци България придоби 7 кораба – минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:17 мин.
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин Ивелин Михайлов, "Величие": Остана ни да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна дете в София
Трамвай блъсна дете в София
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ