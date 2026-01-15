БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Парламентарната комисия по конституционни въпроси се събра на заседание днес, за да обсъди промените, предложени от партиите в Изборния кодекс. Вчерашното заседание беше отменено заради работата в пленарната зала.

В дневния ред е първото гласуване на промени в Кодекса, внесени от Надежда Йорданова и група народни представители от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България". Те са свързани с въвеждане на изцяло машинен вот.

След това депутатите ще обсъдят на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

От ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ поискаха второто четене на общия законопроект да отпадне от дневния ред, но не събраха нужните гласове.

