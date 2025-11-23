В София започна кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник - подари му книга!“

В Централни хали беше открита кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!“, която цели да сбъдне книжните желания на деца в неравностойно положение. Тази година инициативата отбелязва рекорд – 6500 деца от цялата страна са посочили коя книга мечтаят да получат, включително деца със специални образователни потребности.

Всеки желаещ може да избере дете, да види любимото му заглавие и да изпрати книгата онлайн или чрез куриер. Крайният срок е 14 декември.

Мария Брестничка от Националната мрежа за децата обясни, че много от участващите деца живеят в крайна бедност, в приемни семейства или в кризисни центрове след преживяно насилие. За част от тях това ще бъде първата собствена книга. Затова изборът е важен, а доброволците и организациите помагат на децата да открият заглавие, което наистина ще им хареса.

Най-желаните книги тази година са детски класики като „Пипи Дългото чорапче“, „Карлсон“ и „Емил от Льонеберя“, както и български приказки и творби на съвременни автори.