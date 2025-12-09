В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България

В Стара Загора граждани се събраха на протест, за да заявят подкрепата си за европейския курс на България, въвеждането на еврото и запазването на политическата стабилност.

Участниците в проявата подчертаха, че приемането на общата валута трябва да се случи в планирания срок, като предупредиха, че евентуални предсрочни избори или разпускане на правителството могат да породят сериозни сътресения за икономиката, бизнеса и домакинствата.

Протестиращите настояха и за промени в проектобюджета, така че да не се увеличават осигурителните тежести и да се гарантира предвидима среда за предприемачите и младите хора.

Според тях единствено стабилното управление може да осигури защита срещу нова инфлация, ценови спекулации и връщане към политическа несигурност. По време на протеста пред трибуната се появи мъж с викове "Оставка", който бе изведен от полицията и до напрежение не се стигна.