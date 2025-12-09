БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България
Слушай новината

В Стара Загора граждани се събраха на протест, за да заявят подкрепата си за европейския курс на България, въвеждането на еврото и запазването на политическата стабилност.

Участниците в проявата подчертаха, че приемането на общата валута трябва да се случи в планирания срок, като предупредиха, че евентуални предсрочни избори или разпускане на правителството могат да породят сериозни сътресения за икономиката, бизнеса и домакинствата.

Протестиращите настояха и за промени в проектобюджета, така че да не се увеличават осигурителните тежести и да се гарантира предвидима среда за предприемачите и младите хора.

Според тях единствено стабилното управление може да осигури защита срещу нова инфлация, ценови спекулации и връщане към политическа несигурност. По време на протеста пред трибуната се появи мъж с викове "Оставка", който бе изведен от полицията и до напрежение не се стигна.

#европейския курс на България #Стара Загора #демонстрация

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
3
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
4
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
5
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
6
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Регионални

Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен
Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи
Чете се за: 03:15 мин.
"Държавата иска спокойствие": Протест в Белица в подкрепа на правителството "Държавата иска спокойствие": Протест в Белица в подкрепа на правителството
Чете се за: 01:40 мин.
Протест във Велико Търново в подкрепа на кабинета "Желязков" Протест във Велико Търново в подкрепа на кабинета "Желязков"
Чете се за: 00:32 мин.
Кметът на Ботевград забрани демонстрация в подкрепа на кабинета Кметът на Ботевград забрани демонстрация в подкрепа на кабинета
Чете се за: 01:32 мин.
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града "Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр -...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града "Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев" Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зони и такси за паркиране – как в съседните страни се справят...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ