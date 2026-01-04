В Световния ден на Брайловата азбука – как незрящи четат на компютър с пръсти

В Световния ден на брайловата азбука ще ви покажем как незрящи печатат книги за незрящи. Една от малкото специализирани печатници у нас е в националното читалище на слепите.

Ваня Григорова е коректор в читалище "Луи Брайл" от 5 години. Подготвя за печат нови заглавия за брайловата библиотека. Чете книгата директно от компютъра с пръсти с помощта на брайлов дисплей.

Ваня Григорова, коректор в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "По този начин се получава все едно с очи се чете текста. Като намеря нещо сгрешено, заставам на следващата буква и трия с клавиатурата сгрешения символ. Аз трябва да следя абсолютно всичко кой на кого, кога говори, аз трябва да хвана, когато преките речи неволно са се слели."

След корекцията книгата се отпечатва с помощта на брайлов принтер. В брайловата библиотека на читалището заглавията са около 2800.

Петкана Ботева, библиотекар на брайловата библиотека в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "По-възрастните читатели на брайловата библиотека те не могат да работят на компютри или пък им е много трудно да ползват електронната библиотека."

Отпечатването на нови брайлови книги е скъпо и отнема много време. В електронната библиотека има около 19 хиляди заглавия.

Савка Кацарска, завеждащ електронна библиотека в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "По-лесно ми е да чета книги в електронен формат, но това не ми дава възможност да се развивам. Особено, когато искам нещо да е ясно и точно прочетено, да разбера как се пише определена дума - тогава задължително ползвам Брайл." Ваня Григорова, коректор в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "Аз си обичам книжната книга много, защото тя има свое дишане. Държиш я, вълнувам се, ръцете ти треперят. Ако го нямаше брайла щяхме да сме много неграмотни."

У нас вече има и по-модерни брайлови дисплеи, които позволяват на незрящите буквално да носят книгите в джоба си. Около 20 души са получили такива устройства по програма на социалното министерство.