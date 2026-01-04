БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Световния ден на Брайловата азбука – как незрящи четат на компютър с пръсти

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Световния ден на брайловата азбука ще ви покажем как незрящи печатат книги за незрящи. Една от малкото специализирани печатници у нас е в националното читалище на слепите.

Ваня Григорова е коректор в читалище "Луи Брайл" от 5 години. Подготвя за печат нови заглавия за брайловата библиотека. Чете книгата директно от компютъра с пръсти с помощта на брайлов дисплей.

Ваня Григорова, коректор в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "По този начин се получава все едно с очи се чете текста. Като намеря нещо сгрешено, заставам на следващата буква и трия с клавиатурата сгрешения символ. Аз трябва да следя абсолютно всичко кой на кого, кога говори, аз трябва да хвана, когато преките речи неволно са се слели."

След корекцията книгата се отпечатва с помощта на брайлов принтер. В брайловата библиотека на читалището заглавията са около 2800.

Петкана Ботева, библиотекар на брайловата библиотека в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "По-възрастните читатели на брайловата библиотека те не могат да работят на компютри или пък им е много трудно да ползват електронната библиотека."

Отпечатването на нови брайлови книги е скъпо и отнема много време. В електронната библиотека има около 19 хиляди заглавия.

Савка Кацарска, завеждащ електронна библиотека в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "По-лесно ми е да чета книги в електронен формат, но това не ми дава възможност да се развивам. Особено, когато искам нещо да е ясно и точно прочетено, да разбера как се пише определена дума - тогава задължително ползвам Брайл."

Ваня Григорова, коректор в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928": "Аз си обичам книжната книга много, защото тя има свое дишане. Държиш я, вълнувам се, ръцете ти треперят. Ако го нямаше брайла щяхме да сме много неграмотни."

У нас вече има и по-модерни брайлови дисплеи, които позволяват на незрящите буквално да носят книгите в джоба си. Около 20 души са получили такива устройства по програма на социалното министерство.

#брайлов печат #книги за незрящи #вискоскоростен брайлов принтер #брайлово четене #брайлова азбука #незрящи

Последвайте ни

ТОП 24

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
2
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
3
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
5
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню Йорк
6
Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Общество

Залозите за хазартни игри – само в евро
Залозите за хазартни игри – само в евро
Стотици отдават почит на легендарния Димитър Пенев пред стадион "Българска армия" (ГАЛЕРИЯ) Стотици отдават почит на легендарния Димитър Пенев пред стадион "Българска армия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:37 мин.
Продължават проверките на НАП и КЗП във връзка с въвеждането на еврото Продължават проверките на НАП и КЗП във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:25 мин.
От 1 януари 620,20 евро минимална заплата - за какво ще стигне на работещите с най-ниски доходи? От 1 януари 620,20 евро минимална заплата - за какво ще стигне на работещите с най-ниски доходи?
Чете се за: 02:22 мин.
Вижте цените на църковните свещи в евро Вижте цените на църковните свещи в евро
5264
Чете се за: 01:17 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от пожарната Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от пожарната
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри...
Чете се за: 06:02 мин.
Латинска Америка
Възходът и падението на Николас Мадуро Възходът и падението на Николас Мадуро
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Залозите за хазартни игри – само в евро
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа, при която загинаха...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Спасиха бедстваща сърна, нахапана от хищници край Аркутино (СНИМКИ...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ