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В Южна Корея хуманоидните роботи завладяват света на труда

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ebu южна корея хуманоидните роботи завладяват света труда
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В Южна Корея хуманоидните роботи вече не са научна фантастика. Навлизането на ново поколение машини разгаря все по-сериозни дискусии в страната, докато синдикатите излизат на протести, за да изразят опасенията си от промените, причинени от изкуствения интелект и автоматизацията.

Индустриалният гигант Hyundai и напредъкът на автоматизацията

Корпоративният гигант Hyundai вече обяви официално, че планира да започне да използва своя хуманоиден робот „Atlas“ в заводите си от 2028 година.

Този технологичен напредък обаче подхранва притесненията не само сред служителите на Hyundai, но и в цялото общество. Пълната автоматизация на труда може да промени съществено живота на много работници и да застраши определени работни места.

Джон Хауъл от Корейския съюз на профсъюзите подчертава, че технологичният преход вече е във пълния си възход и изкуственият интелект, роботите и автоматизацията постепенно изместват хората.

В тази връзка Ким Бьон Чул, изследовател в Hyundai Kia, отбелязва:

„Ако изкуственият интелект се въвежда в съгласие с работниците и той запазва нашите работни места, тогава с радост ще си сътрудничим. Но ако ни бъде наложен от компаниите и правителствата, няма да имаме друг избор, освен да се противопоставим.“

Загрижеността на синдикатите е още по-голяма, тъй като индустрията на Южна Корея вече е най-силно роботизираната в световен мащаб – в страната има средно повече от 120 индустриални робота на 1000 служители. В същото време южнокорейската промишленост официално предпочита да запази мълчание по темата, тъй като въпросът е изключително чувствителен.

Разработката на андроиди и позицията на бизнеса

Въпреки официалното мълчание, процесите на терен са конкретни. На специализираното изложение за хуманоиди в Сеул редица компании демонстрират най-новите си разработки.

Сред тях е южнокорейската компания „roboticsLAB“, която разработва андроиди, оборудвани с изкуствен интелект, наречен „Sapiens“. Изпълнителният директор на компанията Ким Джонгсу обяснява, че новите машини ще могат да изпълняват по няколко задачи на ден като хората, но с фокус върху най-трудоемките дейности:

„Те ще вършат тежката и монотонна работа, която никой вече не иска да прави. Мисля, че това ще създаде среда, в която хората ще могат да се посветят на по-същински човешки дейности. Досега креативността бе ограничавана от ежедневните задължения, но в бъдеще за нея ще остане много повече място.“

Държавна подкрепа и бъдещи инвестиции

Макар технологията все още да е далеч от съвършенството, индустрията и държавното управление в Южна Корея залагат изцяло на нея.

До 2030 г.правителството планира да инвестира почти 1,5 милиарда евро за насърчаване и внедряване на хуманоидни роботи в три основни сектора: индустрията, строителството и логистиката.

Материалът е подготвен въз основа на репортаж на телевизионния канал ARTE. Първоначално публикуван на: 5 ноември 2026 г.

#хуманоидни роботи # Южна Корея

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