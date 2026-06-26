Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна.

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г. в двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12- 15-месечна възраст, а реимунизацията се извършва на четиригодишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

Доставка на 30 000 дози ваксина срещу варицела се очаква следващата седмица, съобщиха междувременно от Министерството на здравеопазването. След доставянето на ваксините, те ще бъдат предоставени на районните здравни инспекции.

Ваксините са безплатни и ще бъдат поставяни от общопрактикуващите лекари, които ще получат необходимите дози през следващите седмици.

Нормативен ангажимент на Здравното министерство е да осигурява ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, като в тази връзка през март започна обществена поръчка за доставка на ваксини срещу варицела за извършване на задължителна имунизация и реимунизация за 2026-2028 г., добавиха от МЗ. Заявени за закупуване са 180 000 дози за тригодишен период, с които да се обхванат всички деца, подлежащи на имунизацията. Обществената поръчка е приключила и през изминалата седмица е сключен договор за доставка.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, посочват от онлайн платформата „Плюс мен“. Най-засегнати са децата във възрастовата група 5 - 9 години. Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен, като това трябва да се случи в рамките на до 72 часа от датата на контакта.

Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност от кожните обриви. Инкубационният период на болестта е от една до три седмици. Заразният период започва един-два дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни. Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата.