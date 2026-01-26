Валенсия привлече полузащитник от Уест Хем

Полузащитникът на Уест Хем Гуидо Родригес се присъедини към Валенсия, съобщиха от испанския клуб.

31-годишният аржентинец заминава за Испания след 18 месеца с „чуковете“, през които записа 32 участия, включително 19 като титуляр. Преди това той е носил екипите на Ривър Плейт, Тихуана, Америка и Бетис.

"Всички в клуба биха искали да благодарят на Гуидо за упоритата работа и професионализъм, и да му пожелаят много успехи в бъдеща кариера", се казва в изявление на английския тим.

За националния отбор на Аржентина Родригес е отбелязал един гол в 30 двубоя.