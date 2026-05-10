Валенсия със сериозна крачка към спасението

Валенсия направи сериозна крачка към оставането си в Ла Лига, след като спечели с минималното 1:0 гостуването си на Атлетик Билбао в двубой от 35-ия кръг на испанското първенство.

Единственото попадение в срещата реализира Умар Садик в 72-ата минута. По-рано през първата част гостите пропуснаха отлична възможност да поведат, след като Уго Дуро не успя да се разпише от дузпа.

След успеха Валенсия събра 42 точки и се изкачи на 12-ото място в класирането, докато Атлетик остава девети с 44 пункта.

В друг мач от кръга Виляреал завърши 1:1 при визитата си на Майорка. Айосе Перес даде аванс на гостите от дузпа в 31-ата минута, а Ведат Муричи изравни малко преди почивката.

Виляреал остава на третото място с 69 точки, а Майорка е 13-и с 39.