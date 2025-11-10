Валенсия се измъкна от зоната на изпадащите в Ла Лига

Валенсия излезе от зоната на изпадащите в Ла Лига. На свой терен „прилепите“ завършиха наравно с Бетис след 1:1 в мач от 12-ия кръг.

Домакините имат 10 точки и с по-добра голова разлика изпревариха тима на Жирона, който се върна на 18-ата позиция.

Бетис поведе в 74-тата минута с гол на Кучо Ернандес, но Луис Риоха в 82-рата минута възстанови равенството.

Равенството остави Бетис на петото място в класирането с 20 точки, на пет зад четвъртия Атлетико Мадрид.

В другия мач от 12-ия кръг, игран по същото време, Майорка надделя у дома над Хетефа с 1:0. Единственото попадение реализира Ведад Муричи в 14-ата минута.

Майорка е на 15-о място с 12 точки, а Хетефе е осми със 17.