Валентен Вашеро се поздрави с титлата в Базел

Валентен Вашеро спечели турнира от сериите ATP 500 в Базел.

Във финала представителят на Монако победи чеха Иржи Лехечка с 2:6, 6:3, 6:3 за час и 55 минути игра. Това е първа титла за годината за 27-годишния Вашеро и втора в кариерата след спечеления "Мастърс" в Шанхай преди година. Освен това титлата ще позволи на монегасеца да се завърне сред първите 30 в света и от понеделник той ще бъде номер 27.

Вашеро започна мача колебливо. Той допусна три пробива в първия сет, а във всички четири гейма, в които подаваше, се стигна до поне една точка за пробив за Лехечка. Чехът се възползва от това и взе ранен аванс от 6:2.

Във втория сет обаче Вашеро стабилизира представянето си и успя да изгради преднина от 4:1 гейма, която му бе достатъчна, за да прати двубоя в решителна трета част.

В нея импулсът бе на негова страна, той поведе с 2:0 гейма и с още един пробив в самия край затвори срещата, за да си осигури 250 точки за световната ранглиста и 488 335 евро от наградния фонд.

Лехечка също ще отбележи прогрес в ранглистата, като утре ще се изкачи до номер 15 в света, което е скок от шест позиции за него.