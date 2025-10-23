БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентина Георгиева: Отокът се надува още повече, но ми е по-трудно психически да се справя с травмата

Чете се за: 07:20 мин.
Спорт
Гимнастичката ни се завърна на родна земя след злополучното световното първенство в Индонезия.

Никола Проданов, Йордан Йовчев, Весела Лечева, Валентина Георгиева, Красимир Дунев
Снимка: БФ Гимнастика
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева посрещна на летище "Васил Левски" Валентина Георгиева, която получи контузия по време на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Георгиева беше приветствана и от генералния секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев, от председателя на клуба по спортна гимнастика Левски-Спартак и бивш председател на централата Никола Проданов, от сребърната медалистка на прескок от европейско първенство Милена Мавродиева, от своите съотборнички и от своето семейство.

"Издържах дългото пътуване, обиколих половината свят на патерици. Дългият полет почти не го усетих, кракът ми малко реагира, наду се, но и по-зле сме били. Нищо не е правено още като някакви прегледи, понеже отокът не спада, даже се надува още повече. И така няма да видим никакъв резултат, ако снимаме. Състоянието тепърва предстои да разберем. При мен по-скоро в момента психически е по-трудно, отколкото физически", каза гимнастичката при завръщането си в София.

"Много да ме сринало, не е. По-скоро не завърши състезанието както очаквах. Единствените очаквания, които имах към това състезание, беше да се върна жива и здрава, но уви, Божи план, трябвало да претърпя това, за да ме предпази от нещо друго. Но физически този път мога да кажа, че съм по-зле от предния път, тъй като този път не само видях, а усетих всичко, което се случи. Предният път коляното ми само се беше наместило, този път се наложи намеса от страна на физиотерапевта. Веднага реагира и се поду. Отново имахме 5-часов престой в болницата за общо взето няма нищо. И после беше трудно като цяло това, че именно предният път можех да ходя, а сега използвам и патерици. От утре започвам да ходя при нашия физиотерапевт да спадаме отока. Ще ми се прави с една машина с вибрации да премахва отока, ще се слага много лед и чак след като спадне вече, ще се свързвам с доктори, магнитни резонанси, снимки и т.н.", добави двукратната европейска вицешампионка.

Според нея, има вероятност травмата да е от марката уреди, която се използваше на световното първенство.

"Има вероятност, защото аз съм играла на този вид марка уреди и този път нямаше нищо общо с това, което съм скачала по принцип. Това ми е любимата марка, винаги съм усещала особено прескока. Но този път наистина нямам никаква представа какво се случи, тъй като този прескок беше трениран само два дни след пристигането, тъй като трябваше да се адаптирам с обстановката, с часовата разлика, с жегата и оттам нататък, всеки боже ден, даже от по-лоши опити съм тръгвала тези два винта. И в деня на състезанието с влизането в залата, аз подскачах и казвах, че е моят ден. Чувствах се много добре, от нищо не съм се притеснила. Изобщо не съм обърнала внимание, че съм падала три пъти на греда, защото се фокусирам главно върху прескока. Стъпих на подиума, обявиха ме, усетих се неперфектно в прескока, но знаех, че мога да се завъртя и да стъпя. Усетих се, стъпвам сега, правя едно подскоче, вдигат ми 9 оценка, обаче, стъпих и точно като по филмите се чу едно много зверско пукане и при лягането на гръб усетих, че кракът ми е нестандартно крив. Опитах се да си го опъна сама, за да наместя капачката, но...", заяви още Георгиева.

"Мога да кажа, че Господ няма да ми даде раница, която не мога да нося. Избрана съм да претърпя това нещо явно отново. Имам вътрешната мотивация просто, че отново не искам да ме запомнят с момичето с контузията. Мога да покажа много повече и, както се казва, винаги мога да се изправя на крака", каза още тя.

Георгиева вече веднъж се завърна в спорта след тежка травма и 18-месечно отсъствие, след като претърпя операция на коляното през есента на 2022 година. Тя участва и завърши на пето място на прескок на Олимпийските игри в Париж 2024.

"За мен е важно да изразя първо нашата подкрепа към Валя. Това е нашият национален герой, нашият голям шампион. Тя винаги ни е радвала, винаги е била пример за подражание. Но професионалният спорт има и тези моменти, в които трябва заедно да ги преживеем, да я подкрепим, да окажем необходимото съдействие, всичко това, което е необходимо за по-бързо да бъде възстановена, да бъде установена причината за контузията. Конкуренцията, както знаете, е изключително висока. Много сериозни противници. Да пожелаем успех в бъдещите и другите състезания на нашите момчета. Представиха се по възможно най-добрия начин. Разбира се, имахме желание да бъдат в осмицата, във финала, но това е големият спорт. Изисква много повече усилия, много повече инвестиции. Вие сами знаете, всички от тези държави работят с големи щабове, със сериозни подкрепа и много по-сериозни ресурси финансови", заяви Весела Лечева.

Личният треньор на Валентина Георгиева - Филип Янев, ѝ пожела търпение по време на възстановяването.

"Психически изглежда стабилна, тежък път, оттам дотук над 18 часа, първо ще се разбере какво е състоянието на коляното. Стабилна, спокойна, вече може би веднъж човек като премине през нещо подобно е малко по, не мога да кажа леко, но поне психически си малко по-подготвен. Търпение, трябва да има много търпение", коментира той.

#Световно първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия, 2025 година # Валентина Георгиева #Весела Лечева #спортна гимнастика

