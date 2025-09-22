БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Валентина Георгиева повежда българския състав на Световната купа в Сомбатхей

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Още петима наши състезатели ще вземат участие в надпреварата, която ще се проведе от 26 до 28 септември.

Валентина Георгиева
Снимка: БТА
България ще участва с шестима състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария) от 26 до 28 септември.

При жените ще стартира двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, която ще се състезава на коронния си уред и на греда. До нея ще бъде бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова, заявена за четирите уреда, съобщават от БФ Гимнастика.

В мъжкия състав след четиригодишно отсъствие се завръща Дейвид Хъдълстоун. След Олимпийските игри в Токио 2020 той временно се оттегли от националния отбор, но сега ще излезе на подиума и ще се бори за медалите на успоредка и на висилка. Братята Еди и Кевин Пеневи, които спечелиха редица отличия от Световните купи, също ще търсят нови успехи. Еди Пенев ще се състезава на земя и на прескок, докато Кевин Пенев ще участва на земя, на кон с гривни и на прескок. Към тях се присъединява младата надежда Давид Иванов, сребърен медалист на кон с гривни от европейското първенство за младежи в Римини, който ще спори за отличията на кон с гривни и на успоредка.

Българските гимнастици ще бъдат водени от Милко Танкушев, старши треньор на мъжкия национален отбор, и от Филип Янев, личен треньор на Валентина Георгиева.

Представители при съдиите в Сомбатхей ще бъдат Димитър Митев при мъжете и Нели Танкушева при жените.

#Давид Иванов #Световна купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария #Никол Стоименова #Кевин Пенев #Еди Пенев # Валентина Георгиева #Дейвид Хъдълстоун

