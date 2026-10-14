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Вандерсон: Искаме да бъдем шампиони, но ще вървим стъпка по стъпка

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Спорт
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Футболистът на Монако е уверен във възможностите на отбора.

Вандерсон
Снимка: Startphoto.bg
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Футболистът на Монако Вандерсон заяви, че отборът ще положи всички усилия за победа в утрешния двубой срещу ЦСКА от първия кръг на основната схема на Лига на конференциите.

„Ще положим всички необходими усилия на терена утре. Искаме да бъдем шампиони, но ще вървим стъпка по стъпка. Участваме в надпреварата, за да побеждаваме, и трябва да запазим този манталитет на победители. Ще гледаме мач за мач“, заяви Вандерсон.

Играчът на монегаските е уверен във възможностите на отбора.

„Очаквам нещата да продължат да се подобряват. Трябва да попитате треньора дали ще играя утре — не мога да бъда сигурен в това. Утре ще разберем какво ще се случи“, завърши защитникът на Монако.

#Вандерсон

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