Вандерсон: Искаме да бъдем шампиони, но ще вървим стъпка по стъпка

Футболистът на Монако Вандерсон заяви, че отборът ще положи всички усилия за победа в утрешния двубой срещу ЦСКА от първия кръг на основната схема на Лига на конференциите.

„Ще положим всички необходими усилия на терена утре. Искаме да бъдем шампиони, но ще вървим стъпка по стъпка. Участваме в надпреварата, за да побеждаваме, и трябва да запазим този манталитет на победители. Ще гледаме мач за мач“, заяви Вандерсон.

Играчът на монегаските е уверен във възможностите на отбора.