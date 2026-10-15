Вангел Вангелов: Реалният резултат беше поне равен

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов говори след достойното представяне на "червените" срещу Монако на старта на Лигата на конференциите.

"Армейците" отстъпиха на лидера в Лига 1 с 1:2 пред над 20 000 зрители на "Васил Левски".

"Силен ЦСКА. Играхме с един от отборите, които може би са в най-добра форма в момента в Европа. Мисля, че отборът има по-голям капацитет в такива мачове и само ще израства", започна Вангелов.

Той увери, че ЦСКА скоро ще играе за първи път на новия си стадион.

"Ще бъде скоро. Знаете, че подписахме официално договор за него. Тази седмица предстоят няколко важни теста и след това ще имаме яснота кога ще можем да играем там", допълни Вангелов.

Според него отборът е заслужавал равенство срещу монегаските.