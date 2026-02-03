БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 04:57 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВАС отмени окончателно поскъпването на цената за паркиране в синята зона в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Решението на съда е окончателно

Снимка: Архив
Слушай новината

Със свое решение Върховният административен съд отмени окончателно поскъпването на цената за паркиране в синята зона в Бургас. Делото е образувано във ВАС по жалба на Общинския съвет в морския град след решение на Административния съд, което запазва старите цени.

Местният парламент гласува и прие нови цени за платеното паркиране през февруари миналата година, като сред мотивите бе включването на 20% ДДС в тях и подобряване на услугата.

Планираното увеличение беше цената да скочи от 1,30 лв. на час на 2 лв., както и поскъпване на услугите за кратковременно паркиране, карта за паркинг автомати, електронен талон за паркиране и "уикенд пакет".

Върховните магистрати приемат, че държавните и местните органи не са данъчно задължени лица за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности, в което се включва услугите по предоставяне право на паркиране на определени зони от райони и пътища, публична общинска собственост.

Според ВАС правилно първоинстанционният съд е постановил отмяна на оспорените разпоредби, тъй като е установил допуснато съществено процесуално нарушение при приемането на подзаконовия нормативен акт – нито документите, нито публично представените мотиви съдържат реални анализи за това как увеличението влияе на бюджета на гражданите и бизнеса. Те се базират само на общи формулировки като „подобряване на услугата“, без да се посочат цифри и последствия.

Решението на ВАС е окончателно.

#Бургас #ВАС #платено паркиране #Върховен административен съд #синя зона

Последвайте ни

ТОП 24

Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
1
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
3
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
4
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
5
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена
6
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Регионални

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници
Чете се за: 03:55 мин.
Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери Адв. Мария Петрова: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Чете се за: 02:15 мин.
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:27 мин.
Неучебен ден в Плевен заради студа Неучебен ден в Плевен заради студа
Чете се за: 00:22 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
11283
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ