ВАС отмени окончателно поскъпването на цената за паркиране в синята зона в Бургас

Със свое решение Върховният административен съд отмени окончателно поскъпването на цената за паркиране в синята зона в Бургас. Делото е образувано във ВАС по жалба на Общинския съвет в морския град след решение на Административния съд, което запазва старите цени.

Местният парламент гласува и прие нови цени за платеното паркиране през февруари миналата година, като сред мотивите бе включването на 20% ДДС в тях и подобряване на услугата.

Планираното увеличение беше цената да скочи от 1,30 лв. на час на 2 лв., както и поскъпване на услугите за кратковременно паркиране, карта за паркинг автомати, електронен талон за паркиране и "уикенд пакет".

Върховните магистрати приемат, че държавните и местните органи не са данъчно задължени лица за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности, в което се включва услугите по предоставяне право на паркиране на определени зони от райони и пътища, публична общинска собственост.

Според ВАС правилно първоинстанционният съд е постановил отмяна на оспорените разпоредби, тъй като е установил допуснато съществено процесуално нарушение при приемането на подзаконовия нормативен акт – нито документите, нито публично представените мотиви съдържат реални анализи за това как увеличението влияе на бюджета на гражданите и бизнеса. Те се базират само на общи формулировки като „подобряване на услугата“, без да се посочат цифри и последствия.

Решението на ВАС е окончателно.