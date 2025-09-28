Васил Терзиев: Голям оптимист съм за бъдещето на българския волейбол

Момчетата от националния ни отбор по волейбол имат страхотно бъдеще, голям оптимист съм за това, което следва, каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като заедно със стотици граждани гледа на живо финала на световното първенство по волейбол между България и Италия на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

България спечели сребърните медали на Мондиал 2025, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след шампионата на планетата в София. Столичната община осигури голям екран с професионално озвучаване на площад "Св. Ал. Невски", така че феновете да могат да гледат мача за световната титла спокойно и заедно, съобщиха от общината.

"Организирахме се бързо, поводът го заслужаваше", коментира Васил Терзиев.

"Смятаме това да ни става навик, тъй като според всички нас тези момчета имат страхотно бъдеще и съм много щастлив, че имаше толкова много хора и не само тук, а в цяла България", посочи той. „Обичаме ги, радваме се на техните успехи, бъдещето е пред тях. Такъв хъс, такава психика, все пак тук играят срещу един от двата най-силни отбора в света. Много достойно и хубаво представяне. Голям оптимист съм за всичко, което следва и трябва да ги подкрепяме - и тях, и всички невероятни други наши спортисти“, заяви столичният кмет.

"Тази година имахме страшно много поводи да се радваме, нека да бъдем обединени в такива моменти, такива поводи да има повече и да си припомним какво значи „Българи-юнаци“ и че сме юнаци като общество, само трябва да се събудим от този зимен сън", коментира Терзиев.

Той съобщи, че във вторник българските национали по волейбол ще бъдат посрещнати на площад "Св. Ал. Невски".

"Очакваме много хора да дойдат и да им покажат всичката любов, да ги надъхат за бъдещи успехи", допълни Терзиев.

Столичният кмет честити този успех на българските волейболисти и отбеляза, че това е добрият пример.

Стотици софиянци и гости на града гледаха прави на площада финала между България и Италия за световната титла по волейбол за мъже. Феновете притихваха при всяко разиграване и се радваха на всяка отбелязана от българския отбор точка. През целия мач зрителите на площада подкрепяха волейболните ни национали и от време на време скандираха „Българи-юнаци!“