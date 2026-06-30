Въведена е временна организация на движението по част от пътната мрежа заради високите температури

В резултат на високите температури и продължителното слънцегреене на територията на България през месеците юли и август възниква опасност от образуване на трайни деформации по асфалтовите настилки от тежкотоварния трафик. Причината за това е битумната съставка в асфалтовата смес, полагана в преобладаващата част от републиканската пътна мрежа, която при повишаване на температурите над 35 градуса преминава в пластично състояние.

В тези случаи при преминаване на моторни превозни средства с обща маса над 20 тона се получават пластични деформации, които представляват негативни линейни неравности с различна амплитуда, чието пресичане се явява предпоставка за загуба на управлението върху моторните превозни средства и за наличие на завишен брой пътнотранспортни произшествия. При валежите в тях се събира значително количество вода.

Най-голямото нагряване на асфалтовите настилки е в следобедните часове, поради което се налага ограничение на движението на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона в часовия диапазон от 13.00 ч. до 21.00 ч. Забраната не важи за за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари, на живи животни, на бързоразвалящи се хранителни продукти и на товари с температурен режим.

За подобряване на организацията и безопасността на движението по републиканската пътна мрежа, както и за опазване на пътните настилки от повреждане, са въведени следните забрани от ОПУ:

Забранява се движението по следните републикански пътища на територията на ОПУ – Хасково:

А-4 „Оризово – ГКПП Капитан Андреево“ от км 19+800 до км 111+320;

I-5 „Стара Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали“ от км 266+600 до км 319+100;

II-55 „Нова Загора – Дрипчево – Свиленград“ от км 151+060 до км 186+310.

Тежкотоварните автомобили с обща маса над 20 тона трябва да изчакват извън пътното платно на подходящи места, без да пречат на останалите участници в движението.