БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата...
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:15 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата и час

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
парламентът одобри въвеждането еднодневни винетки леки автомобили
Слушай новината

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. По този начин нормативният акт се синхронизира с Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури, чиито изисквания са въведени в националното законодателство с промените в Закона за пътищата.

Въвежда се електронна винетка със срок 24 часа, считано от началната ѝ дата и час на валидност, за пътните превозни средства до 3,5 тона. При ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена такава дължимата минимална пътна такса се предвижда да бъде колкото цената на еднодневната винетка.

В ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона се залага и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии СО2, дължащи се на трафика. Толтаксите се предвижда да се определят според техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа "замърсителят плаща".

Пътните превозни средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация следва да се преразглежда класификацията на пътните превозни средства към клас емисии на CO2 2 или 3.

В документа е заложено още приходите от екологичния компонент да се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, финансиране на климатични и екологични мерки и други.

Чрез създаването на нов раздел в глава 3 на наредбата се уреждат ред и условия, при които Агенция "Пътна инфраструктура" ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и на Агенция "Митници" до данни в Електронната система за събиране на толтакси.

#24-часови винетки #винетки

Последвайте ни

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
4
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
6
Валежи и ветровито време ни очакват утре

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас
Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас
Задържаха над половин килограм златни накити на стойност над 78 000 лева Задържаха над половин килограм златни накити на стойност над 78 000 лева
Чете се за: 01:25 мин.
Избират песен на София тази вечер Избират песен на София тази вечер
Чете се за: 01:45 мин.
Пистолет в училище в Хасково: Двама са задържани Пистолет в училище в Хасково: Двама са задържани
Чете се за: 02:32 мин.
Ново ТикТок предизвикателство? Младежи потрошиха автомобил и застанаха за снимка с него Ново ТикТок предизвикателство? Младежи потрошиха автомобил и застанаха за снимка с него
Чете се за: 02:10 мин.
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет "Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ