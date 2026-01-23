Възрастен човек загина при тежка катастрофа край Враца

Възрастен мъж на 81 години е починал при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево, съобщиха от МВР - Враца. Инцидентът е станал около 12.30 ч., ударили са се два тира и две леки коли. Причините за инцидента тепърва ще се установяват.

Двата тежкотоварни автомобила са с турска и полска регистрация, леките коли - "Мерцедес" и "Ауди", са със софийска регистрация. Загиналият мъж е пътувал в аудито.

Екипи на пожарните служби са на мястото на произшествието заедно с разследващи полицаи.

Временно е ограничено движението по път I-1 в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Организиран е обходен маршрут през града.