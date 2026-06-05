"Възраждане" са внесли предложение за закриване на комисията по досиетата, съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

По думите му на практика тази комисия не работи.

"Това е един политически санаториум, в който се уреждат верни партийни другари или политически пенсионери. В който се устройват хора, които получават огромни заплати, които са най-малкото като заплата на депутатите, в някакви случаи надвишават дори министерски заплати", заяви Костадинов.

Костадинов обясни, че бюджетът на комисията за миналата година възлиза на 5,3 милиона лева, но това далеч не е единственият подобен случай.