Вегетарианските бургери под обстрел в ЕС!

Да, звучи като шега, но не е. Европейският парламент обсъжда дали „вегетариански бургер“ изобщо може да се казва така, ако вътре няма нито грам месо.

Според някои депутати и фермери – това е подвеждащо.

„Бургерът без месо не е бургер! Да наричаме нещата с истинските им имена!“ – казва евродепутатката Селин Имарт, която настоява думите като „пържола“, „колбас“ и „бургер“ да се използват само за месо.

Тя твърди, че това ще защити потребителите и фермерите.

От другата страна обаче Зелените и феновете на растителните храни са като:

„Сериозно ли? Вместо да решаваме климатичната криза, ще се караме как да наричаме веган бургери?“

Холандската евродепутатка Анна Строленберг казва, че тази забрана няма да помогне на фермерите, а само ще обърка хората в магазините.

А колегата ѝ Давид Корманд я нарича направо „рекламен трик“ и „загуба на време“.

Междувременно в Германия вериги като Lidl, Aldi и Beyond Meat предупреждават, че ако ЕС забрани „вегетарианските бургери“, това ще удари икономиката и ще направи пазаруването по-объркващо.

„Хората просто искат да знаят какво купуват и как да го приготвят“, казват те.

А във Франция тази драма вече се е разигравала – имало е подобна забрана през 2024 г., но тя беше отменена от съда.





