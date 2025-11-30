Веласкес определи групата на Левски за мача със Септември

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача от 17-ия кръг на Първа лига срещу Септември. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.