БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:20 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес определи групата на Левски за мача със Септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа.

Хулио Веласкес
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача от 17-ия кръг на Първа лига срещу Септември. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
6
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Български футбол

НА ЖИВО: Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
НА ЖИВО: Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
Лудогорец и Левски ще търсят задължителни домакински победи Лудогорец и Левски ще търсят задължителни домакински победи
Чете се за: 02:40 мин.
Христо Янев: Мога да похваля старанията на футболистите Христо Янев: Мога да похваля старанията на футболистите
Чете се за: 02:55 мин.
Гьоко Хаджиевски: Заслужено загубихме от ЦСКА Гьоко Хаджиевски: Заслужено загубихме от ЦСКА
Чете се за: 02:20 мин.
ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките" Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ