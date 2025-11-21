Веласкес: Радвам се, че хората мечтаят, но моята отговорност е да остана с идеята за мача с Монтана

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство от старанието и енергията на играчите в тренировъчния процес и добави, че фокусът му е единствено върху предстоящия мач срещу Монтана.

„В предишния мач не влязох в детайли да анализирам съперника. Глобално погледнах какво се случи през второто полувреме. Поздравих противника за победата, с огромно уважение съм към тях. Това, което не ми хареса през второто полувреме е, че не се игра футбол, имаше много накъсвания. Не съм оценявал играта на съперника. Към всички показвам огромно уважение. Това, което ми харесва, да е по-динамично, да се владее повече топката, повече да се играе. Както казах и отбелязах и в пресконференцията след мача бе и наша отговорност. Не ни се получиха нещата, не отиграхме ситуации както искахме. От всяка една ситуация можеш да се поучиш. Винаги трябва да си с позитивно мислене и конструктивен начин на анализ. Няма да сравнявам Монтана с други отбори, но след като ги анализирах мога да кажа, че когато имат време и пространство и имат топката се опитват да показват интересни неща. Играта им се основава на рушене. Ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и модела, който изповядваме. Ще се опитаме да контролираме мача, когато притежаваме топката, да сме в тяхната половина по начин, който показваме от доста време. Имам огромно уважение към противника, знаем, че трябва да влезем със скромност и максимално раздаване в този двубой. Това, което мога да кажа е, че през последните две седмици тренирахме по невероятен начин. Абсолютно всички играчи се готвят добре, има позитивна енергия“, каза Веласкес на пресконференцията преди мача.

„Определено отборът е напълно подготвен. Единственото, което не е положително е, че имаме двама контузени футболисти. Радослав Кирилов и Карл Фабиен отпадат за двубоя. Другият, който ще отсъства заради наказание, е Марин Петков. Няма обаче да се оплакваме, а ще търсим решения“, разказа за кадровите проблеми в състава испанският специалист.

Той коментира и впечатленията си от съперника в мача в неделя.

"Монтана е отбор, на който ако оставиш време и пространство, показват интересени неща. Определено могат да бъдат опасни по крилата. Наясно сме в кои ситуации трябва да им обърнем внимание. Имат играчи, които са способни да ти създадат проблеми в този тип ситуации. Ако не си достатъчно внимателен в тяхната половина може да ти създадат опасност чрез преходите си. Както винаги уважение към противника. Очевидно ще покажем къде са силните и слабите страни на отбора. Но приоритет е как ще изглеждаме ние. Независимо дали играем на нашия стадион или като гости искаме да играем нашия футбол“, продължи Веласкес.

„Говорим едно и също. Казах го след мача с ЦСКА, както и на днешната пресконференция. Ситуациите, в които можеш да си усложниш мача, ние трябва да търсим инструменти да ги решаваме. Разбира се, от моя гледна точка помага да се получи истински спектакъл. Бях на мача между България и Грузия. Останах много доволен, че националният ви отбор победи. Винаги е положително, когато печелиш. Имаме и наши играчи в националния отбор. Предпочитам да се връщат след пауза с победа, отколкото с друг резултат. Бих искал да покажа уважение и не смятам, че аз съм човекът, който да дава оценки за тази среща. Това, от което съм радостен е да видя българския национален отбор да побеждава“, коментира още специалистът.