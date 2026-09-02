БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Велислава Петрова: ЕС трябва да укрепва ролята си на силен геополитически играч

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази
велислава петрова укрепва ролята силен геополитически играч
Снимка: МВнР
Слушай новината

Европейският съюз трябва да бъде по-ефективен геополитически фактор, способен да отстоява общите европейски интереси и да допринася активно за намирането на решения на кризите в непосредственото ни съседство. Това беше сред основните послания на министъра на външните работи Велислава Петрова по време на неформалната среща на министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз – "Гимних", която се проведе в Ирландия, съобщиха от МВнР.

Срещата постави началото на активния политически сезон в ЕС и даде възможност за открит политически разговор по ключовите предизвикателства пред Съюза и общите европейски приоритети.

Основните теми на срещата бяха войната в Украйна и продължаващата криза в Близкия изток. Обсъдени бяха и възможностите за повишаване на ефективността на външната дейност на ЕС, включително чрез по-нататъшно задълбочаване на координацията между Европейската служба за външна дейност и държавите членки, както и между европейските институции.

В този контекст министър Петрова подчерта необходимостта Европа да има активна роля в дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия и постигане на устойчив мир в Украйна и Близкия изток. По думите й Европа трябва да бъде част от дипломатическите усилия и от намирането на решения.

По отношение на Украйна Велислава Петрова изтъкна и значението на Вертикалния газов коридор, в чието развитие България има водеща роля, като важен елемент за диверсификацията на газовите доставки за страната.

Неформалният съвет "Гимних" не предвижда приемането на решения, а предоставя възможност за открит политически обмен на мнения между външните министри на държавите членки по стратегическите въпроси пред Европейския съюз и за ясно представяне на националните позиции в общия европейски дебат. Поводът даде възможност на българския министър да разговаря със своите колеги по въпроса за бъдещия бюджет на ЕС и важни за страната ни проекти.

снимки: МВнР

В срещата участваха и външните министри на Канада, Исландия, Норвегия, Швейцария, Обединеното кралство и Украйна.

В рамките на посещението си в Ирландия министър Петрова посети и Eurofound – европейската агенция, която работи по въпросите, свързани с подобряването на условията на живот и труд, заетостта и индустриалните отношения в ЕС. Във фокуса на разговорите бяха промените на европейския пазар на труда и необходимостта политиките да отговарят на новите демографски и технологични реалности – цифровизацията, както и развитието и приложението на изкуствения интелект.

#външният министър Велислава Петрова #Велислава Петрова #Гимних #Ирландия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
2
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
3
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
4
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства
5
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните...
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
6
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Европа

След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа
След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа
ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия
Чете се за: 03:20 мин.
Откриват в Лондон изложба на Гоблена от Байо Откриват в Лондон изложба на Гоблена от Байо
Чете се за: 02:27 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Чете се за: 03:27 мин.
Зеленски предупреди авиокомпаниите: Руското въздушно пространство е на практика затворено Зеленски предупреди авиокомпаниите: Руското въздушно пространство е на практика затворено
Чете се за: 01:22 мин.
МВнР: България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг МВнР: България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа
След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия ЕС и НАТО: Русия става все по-безразсъдна на европейска територия
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Българската позиция: Хибридните атаки срещу Германия са неприемливи Българската позиция: Хибридните атаки срещу Германия са неприемливи
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще бъдат на 25 октомври Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще бъдат на 25 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Продуктовите екотакси: Кабинетът намалява четири пъти ставките за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След предупреждението на Зеленски: Турски авиокомпании отмениха...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Част от градски автобус пропадна в огромна дупка в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ