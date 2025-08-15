Велко Йеленкович с гол за Олимпия (Любляна) в Лигата на конференциите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Останалите българи в турнира - Иван Дюлгеров, Саид Ибраимов и Янис Карабельов отпаднаха със своите отбори.

Младежкият национал на България Велко Йеленкович вкара гол и помогна за успеха на отбора си Олимпия (Любляна), който се класира за решаващия плейоф в Лигата на Конференциите. Останалите българи в турнира - Иван Дюлгеров, Саид Ибраимов и Янис Карабельов отпаднаха със своите отбори.

Левият краен защитник Йеленкович остана на терена през всичките 120 минути за успеха с 4:2 над албанския Егнатия (Рогожине). Първата среща в Любляна завърши 0:0, а реваншът също не излъчи победител 2:2. Българският защитник се разписа за 1:1 в 32-ата минута, след като Диого Пинто му центрира.

За влизане в груповата фаза на третия турнир на УЕФА Олимпия ще играе с арменския шампион Ноа (Ереван).

Българският вратар Иван Дюлгеров се прояви в три много опасни ситуации, спасявайки удари на нападатели на Андерлехт за крайното 1:1 между неговия Шериф (Тираспол, Молдова) и белгийците. Той направи дузпа и получи жълт картон. Изстрелът на Марио Струйкенс обаче премина над горната греда.

Андерлехт, който в следващия кръг ще играе с АЕК (Атина) заради успеха си в първия мач с 3:0, поведе и в Молдова в 72-ата минута. Нейтън Салиба откри резултата след центриране от ъглов удар на Андреа Бертачини. Но домакините не се отказаха и изравниха поне в този мач чрез Илайджа Одеде в 81-ата минута.

Астана, където Саид Ибраимов е помощник-треньор, претърпя второ поражение от швейарския Лозана – този път с 0:2 на свой терен и така напуска турнира с общ резултат 1:5.

Янис Карабельов се появи на терена в 66-ата минута за Партизан (Белград) вместо Богдан Костич при гостуването на шотландския Хибърниън (Единбург). Шотландците бяха победили на стадион ЮНА край Дунава с 2:0 в първата среща, но младият сръбски отбор се добра до 3:1 в края на срещата и се стигна до продължения. Там домакините обаче вкараха за 2:3 в 100-ата минута чрез Крис Кадън и отиват в последния елиминационен кръг, където ще спорят с Легия (Варшава).

