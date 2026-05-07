Венсан Компани недоволства от съдийството в реванша

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се изкара критично срещу съдийството по време на мача с Пари Сен Жермен (1:1). Бившият защитник е категоричен, че португалският защитник на парижани Нуно Мендеш е трябвало да бъде изгонен.

"Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон и да бъде изгонен", смята белгийският специалист.

В 29-ата минута португалският национал спря с ръка топката при атака на Конрад Лаймер, но в тази ситуацията португалският съдия Жоао Пинейро отсъди игра с ръка на самия Лаймер.

"По отношение на решенията на съдията има защо да протестираме. Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон. В Париж нямаше дузпа за игра с ръка на Алфонсо Дейвис", съжали Компани след срещата.

"Този, който е играл поне малко футбол, знае, че това решение не беше добро", добави треньорът, който води Байерн от лятото на 2024 година. Той добави, че ПСЖ "е бил на тип ниво, това е невероятен отбор".