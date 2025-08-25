БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Младежите са примамвани чрез обяви в интернет

Русия вербува украински тийнейджъри, за да шпионират и извършват саботажи в полза на Москва. За това предупреждава украинската прокуратура. Младежите са примамвани чрез обяви в интернет, а след това получават инструкции директно от агенти на Федералната служба за сигурност на Русия. Още за новата тактика на Кремъл...

Летните им ваканции от 3 години не са същите. Оказва се, че войната е вкарала много украински деца в капана на руските тайни служби, които за джобни пари трябва да заснемат военни обекти, да изпълняват поръчки и да извършват саботажи. Като това момче от Харков. Не иска истинската му самоличност да бъде разкрита.

"С приятел преглеждахме в Телеграм обявите за работа. Искахме да спечелим малко пари. Намерихме работа за лепене на плакати. Изпратих съобщение на човек на име Владимир. Той ме попита за възрастта, името, къде живея и дали имам опит".

Момчето трябвало да лепи плакати с обяви за работа за шофьори. За изпълнението на поръчката, той получил около 8 евро. Платили му чрез банково приложение. След това дошла новата задача - за 20 евро.

"Трябваше да боядисаме със спрей стена близо до железопътната линия и да пишем със спрей надписи, че нашият президент е "мръсни" и други обиди".

Поръчките ставали все по-големи и по-опасни.

"Владимир ми каза да подпаля трансформаторна кутия близо до железопътната линия".

Момчето отказало, но получило заплаха, че баща му ще пострада.

"Владимир ми изпрати телефонния номер на баща ми и каза: "Ако не го направиш, той ще се почувства зле. Бях толкова уплашен, че започнах да треперя".

Младежът все пак изпълнил заповедта. Подпалил трансформатора, но после се изплашил, че може да предизвика дерайлиране на влак и сам потушил огъня. Украинската полиция, обаче, го заловила.

Александър Шевченко, Харковска областна прокуратура: "Врагът действа много ефективно. Експлоатира психологическата уязвимост на тийнейджърите — възползва се от желанието им за приключения, младежкия им идеализъм и желанието да получат признание сред връстниците си".

Според полицейската статистика на Украйна, 22 процента от арестуваните за шпионаж и саботаж са малолетни. Но колко младежи са станали част от мрежата на ФСБ не е ясно. От украинската прокуратура съобщиха, че има вербувани дори 12-годишни деца.

Русия, обаче, не действа само в Украйна. През юни Министерството на образованието на Литва издаде официално предупреждение към училищата в страната за потенциални опити на руски разузнавателни служби да вербуват тийнейджъри за тайни дейности.

Сигнали за опити за набиране на млади шпиони от ФСБ има и от Великобритания.

