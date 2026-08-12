Весела Лечева предрече олимпийско злато за Божидар Саръбоюков в Лос Анджелис

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева отправи специално послание към Божидар Саръбоюков след спечеления от него бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Българският състезател стигна до отличието в скока на дължина след драматична развръзка, като постигна най-силния си резултат именно в последния си опит. Саръбоюков се приземи на 8,26 метра при силен насрещен вятър от 1,7 м/сек и си осигури място на почетната стълбичка.

Лечева подчерта постоянството, което българинът демонстрира през сезона, и изрази увереност, че големите успехи за него тепърва предстоят.

"Божидар Саръбоюков демонстрира постоянство цял сезон и спечели бронзов медал и от Европейското първенство в Бирмингам!“, написа председателят на БОК.

Лечева погледна и към най-голямата спортна сцена - Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Вярвам, че след две години в Лос Анджелис 2028 този скок ще е златен!“, добави тя.







