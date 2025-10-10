Весела Лечева: Ситуацията в БОК е едно много тежко петно върху българския спорт

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева присъства на днешната открита тренировка на националния отбор и пожела успех на състезателите преди световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе следващата седмица.

"Разбира се, че това е най-високият връх, световно първенство, което всеки един състезател мечтае да достигне. Надявам се нашите момчета и момичета да успеят да покажат своите възможности именно на това състезание, да се представят по най-добрия начин, а защо не и сред медалите. Имаме нагледен пример в лицето на Йордан Йовчев, на Красимир Дунев и на много наши представители, които са ни радвали през годините и са ни карали да се чувстваме горди. Още повече, че всеки един от нашите спортове показва, че расте едно много талантливо поколение в България. Снощният успех на Карлос Насар, който всички изгледахме, показва, че когато имаш високи цели, които да постигнеш, винаги можеш да успееш, стига да си последователен. Но тук мога да кажа, че моята роля като председател на Българския олимпийски комитет, като човек толкова години в спорта, на различни позиции... точно след един месец ще бъде обсъждан бюджетът за българския спорт. Надявам се и това да се отрази в бюджета, така че нашите спортисти да бъдат подкрепени, така че и нашите най-вече треньори и специалисти и всички в щабовете на спортистите да бъдат подкрепени с наистина един сериозен бюджет, такъв какъвто имат нашите конкурентни, всички от тези държави, с които представители те ще се състезават", започна Лечева.

Тя коментира, че се надява да по-голям бюджет за спорт през следващата година.

"Още миналата година през Асоциацията на българските спортни федерации направихме много срещи с представителите на всички политически сили в Парламента с оглед на това да ги запознаем какви са бюджетите в страните от Европейския съюз, в Европейските олимпийски комитети и там цифрите са показателни. Бюджети, които се движат между 0,5% от брутните вътрешни продукти до 1-2%. В България все още е 0,08. Ние не можем да достигнем 0,1. Представете си за каква огромна разлика става дума. Бюджет, който е свързан не само с професионалния спорт - бюджет, който трябва да е свързан именно с подрастващите и най-вече със спортната инфраструктура, така че клубовете да имат онази спортна инфраструктура, която да може да даде възможност и шанс за изява на най-талантливите деца", добави легендарната ни стрелкиня.

Тя се изказа по актуални теми като предстоящите зимни олимпийски игри в Италия и продължаващите съдебни проблеми с ръководството на Българския олимпийски комитет.

"Това, което мога да кажа, че ние имаме най-добрите възможности за тези зимни игри, имаме нашите национални герои, които достигат много високи резултати и много сериозни успехи в лицето на Малена и на Тервел Замфирови, на Радослав Янков, на Алберт Попов, на Милена Тодорова. Това са все ярки лица, които се надявам да покажат и те най-доброто, на което са способни на тези зимни олимпийски игри. Надявам се да нямат контузии, надявам се и тяхната подготовка да е добре обезпечена. Знаете, проблемите си съществуват от много години, свързани със зимните пързалки. Ние обаче този път имаме участник на фигурното пързаляне, в шорттрека, така че там проблемът си стои по отношение на спортната инфраструктура, на спортните съоръжения за фигурно пързаляне и шорттрек", заяви тя.

Лечева нарече проблемите около БОК "много тежко петно върху българския спорт".

"Знаете ли, това е темата, по която въобще не искам да говоря и не искам просто да занимавам и публиката с нея, но това е наистина едно много тежко петно върху българския спорт, върху Българския олимпийски комитет, върху Олимпийското движение въобще в България. Много пъти съм говорила, че това е срамно петно за 100-годишната история на Българския олимпийски комитет със сагата, в която ни влече старото ръководство в лицето на г-жа Костадинова. Виждате, че вече имаме санкция след санкция за това, защото не се съобразяват с определенията на МОК. За съжаление, това страда като авторитет с цялата организация. Много пъти предлагах съвместен преходен период на управление, така че да предотвратим възможните продължаващи санкции от страна на МОК, но до този момент нямам никакъв отговор, никакво желание от другата страна за партньорство или начин, по който да излезем от цялата тази ситуация. Изключително неприятна съдебна сага, в която ни вкара г-жа Костадинова, неприятна за целия български спорт. Имах комуникация с нея преди две седмици, не искам да коментирам личните си разговори с г-жа Костадинова, от това нищо не произтича. На последното Изпълнително бюро отново излязохме с призив, с апел, така че да се погледне изключително отговорно, защото това наистина е много неприятно петно върху България. Най-красивото лице, което България показва в момента, е именно чрез успехите на нейните шампиони, талантливо поколение, това, с което ни зарадваха нашите волейболистки до 19 години - станаха световни шампионки, финалът, който гледа цяла България на мъжете във волейбола, техните сребърни медали, миналата седмица в Малта избраха Малена Замфирова за най-добър млад атлет в Европа - това е най-красивото, най-хубавото нещо, което показва навън България и в следващия момент имаме една организация Български олимпийски комитет, която ни представлява пред целия свят и това е изключително тъмно и срамно петно в международен план. Изключително неприятно!", завърши Весела Лечева.